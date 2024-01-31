Шольц заявил, что ФРГ хочет активной поддержки Украины от других стран

Канцлер Германии отметил, что Берлин является вторым после Вашингтона поставщиком оружия

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Больше европейских стран должны поддерживать Украину, Германия одна с этим не справится. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Важно не сбавлять поддержки Украины, - сказал он. - Это наша обязанность в Европе". По его словам, объемы помощи "не должны зависеть только от Германии". "Мы хотим, чтобы больше стран участвовали в поддержке Украины", - добавил Шольц.

Канцлер напомнил, что США до сих пор не могут согласовать новую помощь для киевских властей и что Берлин является вторым после Вашингтона поставщиком оружия. "Было бы высокомерно думать, что мы сможем устроить это в одиночку. Это не так. Нам нужна сплоченность и солидарность", - отметил канцлер.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. Правительство Германии в 2024 году увеличит помощь с €4 млрд до €8 млрд.