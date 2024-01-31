Шольц заявил, что Франция и ФРГ вместе отреагируют на глобальные сложности

По словам канцлера Германии, Европа должна становиться более сплоченной и сильной на случай глобальных политических потрясений

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Европа должна становиться более сплоченной и сильной на случай глобальных политических потрясений, Берлин и Париж вместе будут работать над этим. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Мы с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном тщательно обговорили, как мы отреагируем на возможные политические события в мире. Всем должно быть понятно, что если мир станет еще сложнее, например вследствие возможного исхода выборов в США, то Европейскому союзу нужно стать еще сильнее. Франция и Германия должны осознать эту задачу, чтобы это действительно стало возможным", - отметил канцлер.