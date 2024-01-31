Эксперт считает, что Украине необходима революция, которая сметет существующую систему

Профессор Варшавского университета Анджей Гиль полагает, что правительство премьер-министра Дональда Туска "не в состоянии сделать для Украины ничего"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Украине необходима революция, которая сметет существующую систему, пораженную коррупцией и воровством. Об этом заявил в интервью порталу Do Rzeczy профессор Варшавского университета, политолог Анджей Гиль.

"Украине необходима революция, которая сметет систему, связанную с коррупцией и воровством настолько, что нам трудно это себе представить. На польской стороне этого не понимают", - сказал он.

По мнению профессора, "[президент Украины Владимир] Зеленский ищет защитника, но Польша быть им не могла, поскольку недоброжелательность и подозрительность в отношении Польши записана в генах не только у украинских политиков, но и у граждан". Кроме того, полагает Гиль, правительство премьер-министра Дональда Туска, пришедшее к власти после парламентских выборов 15 октября, "не в состоянии сделать [для Украины] ничего". "В сравнении с тем, что предлагало предыдущее правительство, это регресс", добавил политолог.

В отношении Германии Зеленский тоже ошибся, считает политолог. "Ни один современный политик, который реально оценивает действительность, не обращался бы по этому вопросу к Германии. В военном вопросе Германия является карликом, даже не государством средней величины. У них огромные проблемы, им не хватает какого-либо разумного боевого опыта. Такая поддержка невозможна", - уверен Гиль.

По его словам, "единственным источником такой помощи могут быть только Соединенные Штаты", а Зеленский "не понимает, на чем основывается в мире роль США и на чем - Германии".