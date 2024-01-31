В Иране заявили, что не ищут войны, но готовы ответить на любую угрозу

Иранский вице-президент по правовым вопросам Мохаммад Дехган отметил, что "позиция США еще не понятна им самим, а значит непонятны и сами угрозы"

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Иран не ищет войны, но оставляет за собой право на ответ в случае нанесения ущерба его интересам. Об этом заявил иранский вице-президент по правовым вопросам Мохаммад Дехган в ответ на угрозы американских чиновников в адрес исламской республики.

"Наше послание США, Израилю и всем их союзникам таково, что мы не ищем войны. Но если наши враги глупы и хотят нанести вред интересам Ирана, то наши руки не будут связаны, чтобы защитить себя", - подчеркнул Дехган в интервью иранскому агентству Jamaran.

По его словам, "позиция США еще не понятна им самим, а значит непонятны и сами угрозы". Он добавил, что "Иран - мощная держава" и "не стремится к эскалации".

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли 3 американских военнослужащих, 34 получили ранения. Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте". Как проинформировал телеканал Al-Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы.

29 января сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на территории Ирана в качестве возмездия за удар по американской базе.