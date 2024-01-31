Польский эксперт считает, что Зеленский ошибся, понадеявшись на поддержку ФРГ

Анджей Гиль подчеркнул, что Берлин с его "карликовым" оборонным потенциалом "не сможет оказать никакую военную помощь" Киеву

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, рассчитывая на поддержку Берлина в случае сокращения объемов помощи со стороны Вашингтона. С таким мнением выступил профессор политологии Варшавского университета Анджей Гиль в интервью еженедельнику Do Rzeczy.

"Cтавка на Германию была логичной, однако [Зеленский] неверно определил возможности ФРГ. Политическая игра Зеленского ошибочна", - прокомментировал Гиль слова украинского президента о том, что Германия сможет заменить США в качестве ведущего донора Киева, если Вашингтон ослабит поддержку Украины. Эксперт подчеркнул, что Берлин с его "карликовым" оборонным потенциалом "не сможет оказать никакую военную помощь" Киеву.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц все больше опасается, что Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США.