Глава комитета по Китаю Палаты представителей США заявил о планах посетить Тайвань

Даты и сроки предстоящего визита еще предстоит обсудить, отметил Майк Галлахер

ГОНКОНГ, 31 января. /ТАСС/. Председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер заявил о планах вскоре посетить Тайвань. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

"Да, надеюсь, что очень скоро", - сказал он в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию о его предстоящем визите. После слушаний в Вашингтоне в специальном комитете Палаты представителей по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая он отметил, что даты и сроки предстоящего визита еще предстоит обсудить.

Галлахер указал, что считает свой визит в 2023 году на Тайвань крайне результативным. Он подчеркнул, что членам спецкомитета по Китаю важно совершать поездки в Тайбэй, так как это полезно для разработки политики США в отношении Тайваня.

В феврале 2023 года Галлахер совершил четырехдневный необъявленный визит на Тайвань, в ходе которого провел встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Лай Циндэ, главой оборонного ведомства Цю Гочжэном, а также руководителями разведывательной службы Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.