Совбез Таиланда изучает факты нарушения законов участниками группы "Би-2"

Панпри Пхиттханукона отметил, что если люди не делают ничего плохого, то их нельзя высылать

БАНГКОК, 31 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Таиланда занимается установлением обстоятельств нарушения законодательства королевства участниками рок-группы "Би-2" в связи с проведением концертов без разрешения на работу. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на главу МИД Таиланда Панпри Пхиттханукона.

По его словам, как отмечает издание, совет нацбезопасности Таиланда устанавливает факты по этому делу. "Если люди не делают ничего плохого, мы не можем их высылать. Это регулируется международным правом. Но если они являются правонарушителями, необходимо принять меры", - сказал глава таиландского МИД.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и у Александра Умана (Шура "Би-2").

Ранее группа сообщила в своем Telegram-канале, что Лева "Би-2" вылетел в Израиль, тогда как остальные участники коллектива остаются в миграционной тюрьме в Таиланде. Позднее прибытие Левы "Би-2" в Израиль подтвердил израильский МИД.