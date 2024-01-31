Глава германских правых раскритиковала правительство и призвала к перевыборам

Алис Вайдель считает, что правительство не в состоянии эффективно управлять республикой

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель считает, что правительство не в состоянии эффективно управлять республикой, и призвала к перевыборам. С соответствующим заявлением она выступила в Бундестаге.

"Вы не можете и не хотите эффективно управлять Германией", - обратилась она к правительству. "Вы разрушаете ее", - предполагает она. "Это правительство ненавидит Германию", - утверждала Вайдель.

"Признайте возможность демократической смены власти и откройте путь к перевыборам", - в очередной раз призвала политик.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.