МИД Ирана: США нужно сосредоточиться на политическом решении конфликта на Ближнем Востоке

Глава ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также предупредил Соединенные Штаты, что "ответ Ирана в случае угрозы будет незамедлительным и решительным"

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны сосредоточиться на политическом решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом во время заседания правительства заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"США должны прекратить использовать язык угроз и сосредоточиться на поиске политического решения", - приводит его слова информационное агентство IRNA. Министр также предупредил США, что "ответ Ирана в случае угрозы будет незамедлительным и решительным".

Центральное командование Вооруженных сил США 28 января сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли 3 американских военнослужащих, 34 получили ранения. Шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте". Как проинформировал телеканал Al-Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы.

29 января сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвал администрацию президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на территории Ирана в качестве возмездия за удар по американской базе.