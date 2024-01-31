В Союзном государстве допустили возможность заимствования опыта у СНГ по теме интеграции

СГ является наиболее продвинутой интеграционной структурой на постсоветском пространстве, считает руководитель секретариата председателя Высшего государственного совета объединения Юрий Парфиянович

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Союзное государство (СГ) России и Белоруссии является наиболее продвинутым интеграционным объединением на постсоветском пространстве, но оно может позаимствовать опыт у Содружества Независимых Государств. Об этом заявил руководитель секретариата председателя Высшего государственного совета Союзного государства Юрий Парфиянович.

"Мы отталкиваемся от того, что Союзное государство - это наиболее продвинутая интеграционная структура на постсоветском пространстве, это действительно так, но если мы говорим об обмене опытом, то должна быть, как мне кажется, улица с двусторонним движением", - сказал он в ходе дискуссии "Председательство в СНГ: планы и перспективы" на научно практической конференции "Россия-2024: председательство в СНГ и БРИКС".

Парфиянович отметил, что вопрос заимствования опыта других интеграционных структур для развития СГ поднимается редко, хотя "эта тема очень интересная".