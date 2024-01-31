В Белоруссии назвали ТЯО фактором сдерживания вынашивающих планы против страны

Начальник Генштаба ВС республики Виктор Гулевич посоветовал изучить новую военную доктрину тем, кто сохраняют негативную риторику в отношении страны

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Предусматриваемое новой Военной доктриной Белоруссии размещение в стране тактического ядерного оружия направлено на сдерживание руководства стран, вынашивающих замыслы против республики. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Ядерное оружие - один из основных факторов стратегического сдерживания тех руководителей, которые вынашивают замыслы против нашей Республики Беларусь", - сказал он журналистам перед выступлением в белорусской Палате представителей (нижней палате) Национального собрания с докладом об основных положениях новой Военной доктрины Белоруссии.

Гулевич напомнил, что ранее президент республики Александр Лукашенко и министр обороны Виктор Хренин неоднократно подчеркивали, что новая военная доктрина сохранила "миролюбивую политику" республики. "Ни к одному народу мы не относимся как к своим врагам. Ну а те руководители, которые сохраняют негативную риторику в отношении нашей страны, пускай изучают нашу военную доктрину после ее опубликования", - сказал начальник Генштаба.

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года в связи с изменением военно-стратегической обстановки поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая доктрина была утверждена в июле 2016 года.

Президент России Владимир путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца 2023 года. Лукашенко 23 июня 2023 года заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.