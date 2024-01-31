WP: отношения между Египтом и Израилем ухудшаются из-за спора вокруг КПП "Рафах"

Возможность развертывания израильских войск на границе "вызвала тревогу в Каире", сообщила газета

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Египетско-израильские отношения находятся под угрозой обострения из-за намерений еврейского государства занять контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", разместив войска вдоль Филадельфийского коридора, разделяющего Египет и сектор Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, возможность развертывания израильских войск на границе с Египтом "вызвала тревогу в Каире". Как заявил изданию отставной генерал Вооруженных сил Египта Самир Фараг, власти страны уже "рассматривают варианты ответных действий в случае захвата израильскими войсками пограничной зоны".

В таком случае израильские военнослужащие "могут стать мишенью" для радикального палестинского движения ХАМАС, что, вероятно, приведет к сопутствующему ущербу на территории Египта, отметил газете арабский экс-дипломат на условиях анонимности. С такой оценкой согласен и эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Эльгинди. "Само присутствие [израильских войск на южной границе] Газы, скорее всего, станет источником постоянного насилия", - сказал он изданию.

Газета напоминает, что лидер еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил в декабре 2023 года, что Израиль должен получить контроль над КПП на южной границе Газы. "Филадельфийский коридор <...> должен быть нашим, а южный пропускной пункт надо закрыть", - приводит издание его слова.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.