В ФРГ 1 февраля из-за забастовки отменят или задержат более 1 тыс. рейсов

Планы 200 тыс. человек будут нарушены, сообщили в ассоциации ADV

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Забастовка в германских аэропортах, намеченная на 1 февраля, приведет к отмене или задержке 1,1 тыс. авиарейсов. По данным ассоциации ADV, которая представляет интересы различных аэропортов ФРГ, будут нарушены планы 200 тыс. человек.

"Мы не являемся стороной тарифного конфликта, но забастовка проходит на нашей территории, - заявил руководитель ADV Ральф Байзель. - Мы призываем профсоюз искать решение за столом переговоров".

Ранее к стачке призвал профсоюз Verdi. К ней присоединятся 25 тыс. сотрудников служб безопасности воздушных гаваней. Это приведет к тому, что пассажиры не будут успевать проходить досмотр.