Министр Турции заявил, что Анкара применяет санкции к прибывшим из Крыма судам

Абдюлькадир Уралоглу отметил, что их отправляют обратно или штрафуют

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Анкара применяет санкции против прибывающих на турецкую территорию судов, если выясняет, что они пришли из Крыма. Об этом, как сообщает телеканал NTV, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу на встрече с украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым на "Форуме по восстановлению Украины" в Стамбуле.

"Поскольку суда, выходящие оттуда [из портов Крыма], отключают систему автоматического распознавания, мы не можем знать, откуда именно они пришли. Я хотел бы, чтобы вы знали, что, когда мы идентифицируем [, откуда они пришли], мы также применяем санкции. Например, отправляем их обратно или налагаем огромные штрафы", - цитирует турецкого министра телеканал.

Между тем Турция ранее неоднократно заявляла, что не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как считает необходимым "не сжигать мосты" и продолжать вести диалог с Россией. Кроме того, в Анкаре подчеркивали, что санкционные меры, принятые Западом против России, оказались неэффективными.