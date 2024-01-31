Госдеп назвал важным предотвращение незаконного оборота ОМУ ради мира и безопасности

Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения показала себя в качестве части глобальных усилий по предотвращению распространения ОМУ, в том числе путем перехвата нелегальных поставок на море, в воздухе и на суше

РАБАТ, 31 января. /ТАСС/. Предотвращение незаконного оборота оружия массового уничтожения (ОМУ) крайне важно для сохранения мира и безопасности. С таким заявлением выступила в Марракеше заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Она принимает участие в работе политической встречи для стран Африки, посвященной продвижению Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ), сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Присоединение к ИБОР-ОМУ является признаком приверженности борьбе с ОМУ и сильным посланием тем, кто его распространяет", - подчеркнула Дженкинс. Она призвала правительства стран, которые еще не присоединились к ИБОР-ОМУ, сделать это как можно скорее.

"Предотвращение незаконного оборота ОМУ имеет первостепенную важность для сохранения мира и безопасности во всем мире", - отметила заместитель госсекретаря США.

Создание международной программы ИБОР-ОМУ инициировали власти США в 2003 году. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году, но в 2022 году прекратила участие в ней.

За минувшие годы ИБОР-ОМУ показала себя в качестве части глобальных усилий по предотвращению распространения ОМУ, в том числе путем перехвата нелегальных поставок на море, в воздухе и на суше. Ее участники обмениваются информацией разведывательного характера и принимают предупредительные меры, чтобы не допустить попадания ядерных материалов и ракетных технологий в руки преступникам.