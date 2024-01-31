Глава МИД ЮАР заявил, что все страны мира должны прекратить поддержку армии Израиля

Наледи Пандор отметила, что ЮАР продолжит мобилизацию мирового сообщества для прекращения военных действий в Газе

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. Все государства мира должны прекратить финансирование израильских военных и содействие им в свете решений Международного суда ООН о предупредительных мерах по недопущению геноцида в секторе Газа. Об этом заявила на брифинге министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"ЮАР считает, что принятые Международным судом ООН решения по недопущению геноцида в Газе требуют прекращения финансирования израильской армии и содействия ей, - отметила она. - ЮАР продолжит мобилизацию мирового сообщества для прекращения военных действий в Газе".

Международный суд ООН по иску ЮАР постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет в суде несколько лет.