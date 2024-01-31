Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам "Хезболлах"

Израильская артиллерия вела огонь по окрестностям населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Айтарун

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана, а также нанесли очередной авиаудар по объектам шиитской организации "Хезболлах" на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля зафиксировала несколько запусков из Ливана в направлении Ифтаха, Яары и Ханиты на севере Израиля. Сообщений о пострадавших не поступало. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по комплексу "Хезболлах", состоявшему из нескольких военных объектов в районе Рашафа на юге Ливана", - добавили военные.

Кроме того, израильская артиллерия вела огонь по окрестностям ливанских населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Айтарун, проинформировали в пресс-службе.