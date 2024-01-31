В Иране считают, что председательство РФ открывает большие возможности для БРИКС

Тегеран готов к сотрудничеству в БРИКС во всех отраслях, заявил советник посольства страны в РФ Хади Гударзи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Иран готов к сотрудничеству в БРИКС во всех отраслях, а председательство России в объединении открывает большие возможности для этого. Об этом заявил советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи в ходе дискуссии "Роль России в новом БРИКС" на полях выставки-форума "Россия".

"Россия - крупнейшая и мощная страна, которая как председатель БРИКС в 2024 открывает очень хорошие возможности для стран объединения", сказал он. У объединения, по словам дипломата, хорошие перспективы для развития экономических, научно-технологических связей. "Страна Иран открыта к сотрудничеству в рамках БРИКС во всех сферах", - подчеркнул советник посольства ИРИ.

В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.