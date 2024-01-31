Кабмин Литвы одобрил продление на год ограничений для граждан РФ и Белоруссии

Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Правительство Литвы подтвердило действующие для граждан РФ и Белоруссии ограничения на въезд и пребывание в стране и одобрило их продление еще на год. Об этом по итогам заседания кабинета сообщила его пресс-служба.

"Причины, по которым был введен ограничительный режим, не исчезли, - говорится в сообщении. - Действия России продолжают крайне негативно влиять на безопасность не только членов Евросоюза и НАТО, но и всей Европы".

Ограничения, действующие до 2 мая 2024 года, правительство предложило продлить до 2 мая 2025 года. Это произойдет, если с позицией кабмина согласятся Сейм (парламент), куда на утверждение передаются документы, и президент республики.

Ограничения для граждан Белоруссии будут несколько ужесточены. Они, как и россияне до сих пор, могут подвергаться повторному осмотру на второй контрольной пограничной линии.

Решения властей Литвы предусматривают выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения в полном объеме предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался. Президент Гитанас Науседа, считающий, что ограничения должны быть одинаковыми, наложил на это решение вето, но парламент повторным голосованием его преодолел.