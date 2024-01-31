В Швейцарии заявили, что разногласия Запада по Украине могут усилиться в 2024 году

На ситуацию повлияют итоги президентских выборов в США и усталость европейских граждан от конфликта, отметили в Берне

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Линии разлома, появившиеся в западном лагере в 2023 году в отношении Украины, могут расшириться в текущем году - в зависимости от итогов президентских выборов в США, а также ввиду усталости населения государств Европы от происходящего на Украине. Об этом говорится в докладе о внешней политике Швейцарии, одобренном 31 января на заседании правительства этой страны.

"Хотя Запад продемонстрировал в основном единый фронт в течение второго года войны, а НАТО, расширившись в сторону Севера, укрепила свою позицию в качестве якоря трансатлантической безопасности, мы тем не менее констатировали наличие первых линий разлома в западном лагере в 2023 году", - отметили в Берне. Эти линии разлома, отмечается в докладе, "могут продолжать расширяться в зависимости от результатов американских выборов 2024 года на фоне растущей усталости европейских обществ от войны на Украине".

Швейцария, как следует из документа, намерена продолжать поддержку режима в Киеве. Правительство напомнило о своих планах "выделить 1,5 млрд франков (около $1,74 млрд) Украине и региону в рамках международного сотрудничества в период с 2025 по 2028 год", а также о своем решении предоставить 100 млн франков (около $116 млн) "на цели гуманитарного разминирования в предстоящие четыре года".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство, в свою очередь, в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.