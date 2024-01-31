МИД Палестины выступил за расследование случая обнаружения в Газе тел со связанными руками

В ведомстве заявили, что обнаружение этого сохранения подтверждает убийства и казни задержанных, что является "грубым нарушением всех международных норм и законов"

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины выступило за создание международной группы для расследования случая обнаружения на севере сектора Газы захоронения, в котором местными жителями было найдено несколько десятков тел палестинцев со связанными руками. Этот призыв содержится в специальном заявлении палестинского МИД.

Как указывает ведомство, "по свидетельствам палестинских граждан, на севере сектора Газа были найдены более 30 тел с завязанными глазами и связанными руками". По утверждению МИД Палестины, эти люди "были убиты в полевых условиях", что доказывает тяжесть преступлений, совершаемых [израильскими] оккупационными властями в отношении палестинцев в секторе Газа "без привлечения их [властей Израиля] к ответственности".

Министерство считает, что обнаружение указанного захоронения "отражает масштаб трагедии, с которой сталкивается гражданское население Газы, а также подтверждает убийства и казни задержанных, что является грубым нарушением всех международных норм и законов". МИД Палестины высказался "за необходимость формирования международной следственной группы для посещения сектора Газа с целью изучения и проверки указанного и подобных ему случаев, чтобы выяснить правду и масштабы преступлений" израильских сил в палестинском анклаве.

Некоторое время назад общество палестинских заключенных объявило об обнаружении тел 30 человек в одной из школ в городе Бейт-Лахия в северной части сектора, которая некоторое время находилась в осаде израильской армии. По утверждению представителей общества, "погибшие были в наручниках и с повязками на глазах". Как убеждены в палестинском обществе, все они "находились под арестом и были убиты израильскими военными".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.