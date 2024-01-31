ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружия на €21 млрд

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на €21 млрд в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Будет выделено помощи как минимум на €21 млрд за 2024 год", - сказал он, отметив, что пока нет данных по некоторым странам ЕС. По словам Борреля, с начала военной операции России на Украине Евросоюз и все страны-члены передали Киеву военную помощь на €28 млрд.

Боррель добавил, что Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн. "В прошлом году ЕС и страны-члены обязались доставить Украине 1 млн снарядов в течение одного года. По последней информации из стран-членов, и эти цифры меняются ежедневно, с марта прошлого года и до сих пор мы доставили 330 тыс. снарядов, это одна третья от нашей цели. Я ожидаю, что к марту будет доставлено еще 200 тыс., общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели", - сказал Боррель.