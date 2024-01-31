В Генштабе Белоруссии заявили, что Минск ведет суверенную военную политику

Вбросы о влиянии РФ идут с Запада, отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-майор Виктор Гулевич

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белоруссия проводит суверенную военную политику, заявления о следовании Минска в русле Москвы в данной сфере являются организованными вбросами Запада, направленными на раскачивание ситуации в стране. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"После заседания Совета безопасности Республики Беларусь [16 января по новой военной доктрине] информация об обновлении данного документа привлекла внимание общественности и вызвала значительный резонанс. <...> Ожидаемо бурную негативную реакцию вызвал данный информационный повод у "беглых" (находящихся за рубежом представителей белорусской оппозиции - прим. ТАСС) и их западных покровителей. Экстремистские ресурсы активно тиражируют вырванные из контекста отрывки документа, убеждая в якобы деструктивной направленности предлагаемых в ней изменений", - сказал он, выступая перед депутатами Палаты представителей (нижней палате) Национального собрания Белоруссии с докладом об основных положениях новой военной доктрины страны.

Гулевич отметил, что в интересах оппонентов белорусских властей "работают исключительно профессиональные специалисты". "Изначально они делали ставку на раскачку внутриполитической ситуации в Республике Беларусь перед [запланированными на 25 февраля] выборами в парламент и местные советы депутатов. В отсутствие официальной информации упор делался на то, что разрабатываемая военная доктрина является проводником военной политики России, что наши государственные органы не обладают самостоятельностью. То есть, в мозги обывателей пытались заложить нарратив, что "[белорусская] власть продалась России", - проинформировал начальник Генштаба.

"Сегодня, когда по поручению главы государства [президента Белоруссии Александра Лукашенко] развернута работа по информированию белорусского народа о ходе работы над военной доктриной и основных положениях суверенной военной политики Республики Беларусь, акцент деструктивных СМИ сместился. Сегодня он направлен на дискредитацию экспертов и поиск жареных фактов о содержании документов, чтобы сорвать его утверждение на Всебелорусском народном собрании", - указал генерал-майор.

Интересы и союзнические обязательства

Начальник Генштаба в очередной раз напомнил, что новая Военная доктрина Белоруссии предусматривает в первую очередь учет интересов страны. "В своей политике ни на кого оглядываться и подстраиваться мы не собираемся. У нас есть собственные интересы и есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе всех наших решений и действий, как самостоятельных, так и в рамках осуществления коалиционной политики безопасности", - сказал Гулевич.

При этом начальник белорусского Генштаба подчеркнул, что военная доктрина определяет, что Минск "будет считать агрессию со стороны какого-либо государства или коалиции государств против одного из союзников по Организации Договора о коллективной безопасности или Союзному государству как нападение на Республику Беларусь".

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года в связи с изменением военно-стратегической обстановки поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая доктрина была утверждена в июле 2016 года.