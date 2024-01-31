ЕС пообещал подготовить еще 20 тыс. украинских военных к концу лета

Как отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, общее число прошедших обучение в европейских странах членов ВСУ должно достичь 60 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз пообещал, что подготовит еще 20 тыс. украинских военных к концу лета, таким образом общее число прошедших обучение в европейских странах членов ВСУ должно достичь 60 тыс. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств Евросоюза.

"К настоящему моменту мы практически выполнили свое обещание, обеспечив подготовку 40 тыс. военных для Украины. Сегодня мы приняли решение подготовить еще 20 тыс. до конца лета", - сказал Боррель.