ВОЗ считает, что приостановка финансирования БАПОР чревата катастрофическими последствиями

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также призвал "пересмотреть заявления" о приостановке финансирования БАПОР

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Решение ряда стран о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия для жителей сектора Газа. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Решения ряда стран поставить на паузу фонды для БАПОР, являющегося крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в условиях этого кризиса, будет иметь катастрофические последствия для людей в Газе", - сказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что "ни одна другая организация не имеет возможности предоставить такую масштабную и обширную помощь, в которой остро нуждаются 2,2 млн человек в секторе Газа". Гебрейесус призвал "пересмотреть заявления" о приостановке финансирования БАПОР.

Ряд стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования организации на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад".

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.