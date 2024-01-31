Суд ООН отклонил почти все претензии Украины к РФ по конвенции о финансировании терроризма

По словам председателя суда Джоаны Донохью, Россия не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине

ГААГА, 31 января. /ТАСС/. Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по инициированному Киевом иску.

По ее словам, Россия не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. В то же время суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции, о которых шла речь в украинском иске.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения.