31 января, 15:06,
обновлено 31 января, 15:43
Военная операция на Украине

Суд ООН отклонил почти все претензии Украины к РФ по конвенции о финансировании терроризма

По словам председателя суда Джоаны Донохью, Россия не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине

ГААГА, 31 января. /ТАСС/. Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России в рамках иска о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по инициированному Киевом иску.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По ее словам, Россия не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. В то же время суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции, о которых шла речь в украинском иске.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине