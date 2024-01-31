31 января, 15:20
Военная операция на Украине

В Италии заявили, что ЕС будет оказывать помощь Украине за счет общего бюджета сообщества

Министр обороны Гуидо Крозетто отметил, что таким образом помощь будет идти не только из национальных бюджетов

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. ЕС подтвердил оказание военной помощи Украине за счет общего бюджета сообщества. Об этом сообщил на полях неформальной встречи министров обороны стран ЕС итальянский министр Гуидо Крозетто.

"Мы подтвердили оказание помощи Украине и ее военным в противостоянии с РФ не только за счет двусторонних поставок, как это было до сих пор, но и за счет общего европейского бюджета, чтобы все ложилось не только на национальные бюджеты", - сказал он в эфире канала Rai News 24.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. По информации источников, Еврокомиссия к встрече 1 февраля "доработала источники финансирования" программы помощи Украине, в том числе путем урезания европейских программ и попыток использования для частичного финансирования этой помощи доходов от замороженных российских активов. 

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