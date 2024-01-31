Командование британской армии предложило платить молодежи за прохождение военных сборов

Британское военное командование также изучает возможность обязать ушедших в отставку военнослужащих раз в год проходить тренировочные сборы

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс предложил платить молодежи за прохождение военных сборов с целью увеличить число резервистов в армии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, в рамках программы по созданию "гражданской армии" британское военное командование рассматривает возможность выплачивать денежное вознаграждение студентам, которые проходят месячные тренировочные сборы во время академического отпуска, а также абитуриентам до поступления в университет. Отмечается, что Сандерс обсуждал эту идею с руководством Минобороны Великобритании.

Кроме того, британское военное командование изучает возможность обязать ушедших в отставку военнослужащих регулярно раз в год проходить краткосрочные тренировочные сборы длительностью до двух дней для поддержания своих навыков. Подчеркивается, что в таком случае отставники будут лучше готовы к возможному военному конфликту в случае необходимости.

24 января Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией. По его словам, которые приводит газета, численность армии в ближайшие три года должна быть доведена до 120 тыс. человек, включая кадровых военнослужащих, резервистов и отставников.

В настоящее время личный состав британской армии достигает примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения: в 1990 году в Сухопутных войсках королевства служило вдвое больше военных. При этом вместе с резервистами численность армии достигает 100 тыс. Общая численность ВС составляет 172 тыс. человек, из которых 139 тыс. являются кадровыми военнослужащими.

27 января посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британским властям следует сосредоточиться на отказе от курса на конфронтацию с РФ вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами. Глава российского диппредставительства выразил мнение, что призывы британского военного командования направлены на получение дополнительного финансирования оборонного сектора королевства.