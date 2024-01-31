В Индии ожидают от Мальдив "разговора по-взрослому"

Глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар отметил, что для всех заинтересованных сторон всегда разумно "сесть и поговорить"

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Индия настроена выстраивать с Мальдивами конструктивные отношения и ждет от президента страны Мохамеда Муиззу зрелого диалога. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в интервью телеканалу NDTV.

По его словам, для всех заинтересованных сторон всегда разумно "сесть и поговорить, по-взрослому". "Нельзя вести себя у власти так, как на выборах. У нас было несколько встреч, и я надеюсь, что их будет еще больше. В конечном итоге я бы хотел, чтобы все мы действовали зрело - садились и говорили. Если у них есть проблемы, мы выслушаем и постараемся их решить, потому что, в конечном счете, мы все соседи", - сказал Джайшанкар.

Как указал министр, Индия - крупное государство, которое естественно часто становится объектом политических споров во время избирательных кампаний в соседних странах. "Но когда дело доходит до государственной должности, обязанности меняются", - подчеркнул он. "Нужно тщательно думать о том, что вы говорите или делаете, будь то в социальных сетях, на встрече, в средствах массовой информации или где-либо еще", - добавил Джайшанкар.

Отношения между Индией и Мальдивами переживают период охлаждения, поскольку президент Мальдив Мохамед Муиззу, которого считают прокитайским лидером, после вступления в должность в ноябре минувшего года заявил о необходимости вывести индийских военных с территории островной республики. Об этом он говорил и во время своей избирательной кампании.

В январе между Нью-Дели и Мале вспыхнул скандал после того, как три замминистра в министерстве расширения прав и возможностей молодежи, информации и искусства островного государства опубликовали уничижительные комментарии в X в адрес индийского премьера. Чиновники отреагировали на поездку Моди на Лакшадвипский архипелаг 4 января, в ходе которой тот заявил о "потрясающей красоте его островов" и призвал сограждан посещать этот архипелаг. Заместители министра решили, что глава индийского правительства намерен переманить туристов с Мальдив, и разразились оскорблениями, в том числе назвав Моди "клоуном" и "израильской марионеткой".

Несмотря на то, что власти Мальдив немедленно отправили в отставку трех написавших комментарии чиновников, индийский МИД вызвал посла островного государства и выразил ему протест, а в Индии некоторые политики, кинозвезды и спортсмены призвали индийцев к бойкоту Мальдив.