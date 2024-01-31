США исключили одно физическое лицо из санкционного списка по России

Речь идет о гражданине РФ Алексее Фисуне, который предположительно связан с Совкомбанком

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США исключили из санкционного списка по России одно физическое лицо. Соответствующие данные приводятся на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Как следует из документа, американская администрация исключила из санкционного списка гражданина РФ Алексея Фисуна, предположительно связанного с Совкомбанком. Фисун был включен в санкционный список США в марте 2022 года.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.