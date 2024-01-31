Генсек ООН заявил, что вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР

Антониу Гутерриш отметил, что обеспокоен нечеловеческими условиями, с которыми столкнулись 2,2 млн жителей региона

ООН, 31 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является хребтом для оказания гуманитарной помощи сектору Газа, работа агентства должна продолжаться. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я подчеркиваю необходимость продолжения гуманитарной работы БАПОР для удовлетворения острых потребностей гражданских лиц в Газе и продолжения оказания помощи палестинским беженцам на Западном берегу [реки Иордан], в Ливане, Сирии и Иордании. БАПОР является хребтом гуманитарной деятельности в Газе. Я призываю все страны-члены [ООН] гарантировать бесперебойную работу БАПОР", - сказал он на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

Глава всемирной организации добавил, что "гуманитарная система в секторе Газа движется к коллапсу". "Я крайне обеспокоен нечеловеческими условиями, с которыми столкнулись 2,2 млн жителей Газы <....>. Все в Газе испытывают голод, при этом полмиллиона человек сталкиваются с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия", - отметил Гутерриш.

Некоторые страны, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования организации на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад".

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года, и провести внутреннее расследование в организации.