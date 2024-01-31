Почти все претензии к РФ отклонены. Решение Международного суда по иску Украины

Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий по иску Украины против России. Согласно постановлению, РФ нарушила только одно положение конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

ТАСС собрал основное о принятом в среду решении.

Решение суда

Международный суд ООН считает, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции о финансировании терроризма, заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по иску Украины против РФ. Согласно постановлению суда, Россия не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. В то же время суд признал, что Россия не нарушала другие пункты конвенции, о которых шла речь в украинском иске.

Большинство претензий по конвенции о расовой дискриминации также было отклонено. Донохью заявила о претензиях к тому, как Россия "организовала образовательную систему в Крыму после 2014 года по отношению к школьному образованию на украинском языке". По словам судьи, только этот момент может быть истолкован как нарушение конвенции.

Позиции сторон

Украина подала 16 января 2017 года в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона утверждала, будто бы Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, которые финансирует и снабжает оружием Москва.

Истцы также настаивали, что Россия будто бы проводит в Крыму целенаправленную кампанию расовой дискриминации крымских татар и украинцев.

В ходе слушаний летом 2023 года представители РФ указывали, что украинский иск противоречит здравому смыслу, основывается на неправильном толковании права и должен быть отклонен. Российская сторона отмечала, что две указанные конвенции не имеют отношения к разногласиям между Москвой и Киевом и используются Украиной для поднятия более широкого круга вопросов перед Международным судом ООН.

Второй иск в суд ООН

Решение Международного суда ООН по еще одному иску Украины к России будет оглашено 2 февраля. Речь идет об иске о применении конвенции о геноциде, который Киев подал сразу же после начала специальной военной операции, 26 февраля 2022 года.

В нем Украина отрицает, что в Донбассе имел место геноцид, который стал одной из причин признания Россией ДНР и ЛНР и начала СВО. В Москве в свою очередь считают, что у суда нет юрисдикции рассматривать этот иск. Как указывали в МИД РФ, претензии Киева сводятся "к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP", но к этим вопросам конвенция о геноциде "не имеет никакого отношения".

Не тот суд

После начала СВО активность начала проявлять другая инстанция - Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого не признают как Россия, так и Китай, США и другие страны мира. Прокуратура МУС начала "расследовать" возможные преступления, совершенные на территории Украины.

МУС был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому подписавшая, но не ратифицировавшая статут Россия не станет участником МУС.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации украинских детей в Россию".

В мае 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение и объявил в розыск прокурора и судью МУС, выдавших ордер на арест президента и детского омбудсмена.