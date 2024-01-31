Белоруссия заявила, что изменение Военной доктрины не говорит о намерении Минска воевать

Начальник Генштаба Вооруженных сил республики Виктор Гулевич пояснил, что уточнение положений доктрины обычно происходит в связи с существенным изменением геополитической ситуации или внутриполитических условий развития государства

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Изменение военной доктрины Белоруссии не свидетельствует о том, что Минск собирается воевать. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Сегодня, когда весь мир штормит от возникающих в разных его уголках военных конфликтов, очень важно разъяснить и рассказать, почему именно сейчас принято решение о внесении изменений в военную доктрину, ведь она не меняется просто так. Однозначно, ее редактирование вызывает настороженность у народа - не собираемся ли мы воевать? В нашем случае можете успокоить своих избирателей", - сказал он, выступая перед депутатами Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии с докладом об основных положениях новой военной доктрины страны.

Генерал пояснил, что уточнение положений военной доктрины обычно происходит в связи с существенным изменением геополитической ситуации или внутриполитических условий развития государства. "Для Республики Беларусь на сегодняшний день все такие условия сложились. Во-первых, радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в Европейском регионе. Глобальное цивилизационное противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, непосредственно возле наших границ развязан военный конфликт, который эксперты называют решающим для выстраивания дальнейшего мироустройства. При этом война находится у нас на пороге", - сказал начальник Генштаба. Касаясь обстановки внутри страны, он напомнил о проведенной в республике конституционной реформе и разработке обновленного проекта Концепции национальной безопасности Белоруссии.

"Хочу подчеркнуть, что, несмотря на глубокую переработку содержательной части, документ сохранил в себе миролюбивые устремления белорусского народа. Важный посыл новой военной доктрины - Республика Беларусь ни к одному народу не относится как к своему врагу вне зависимости от действий правительств этих государств", - сказал Гулевич.

Площадка и сдерживание

Начальник белорусского Генштаба напомнил о том, что "обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога". При этом Белоруссия декларирует готовность выступать площадкой для урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности. В проекте доктрины указывается, что Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе со странами - членами НАТО при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении Минска.

В развитие положений обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии в военной доктрине реализован новый методологический подход, предусматривающий градацию военной опасности по уровням "риск", "вызов" и "угроза". "Данный подход позволяет реализовать поэтапную систему реагирования", - указал Гулевич.

"Проект военной доктрины дает однозначный посыл - мы не должны допустить ситуации, когда реагировать будет уже поздно. Именно поэтому упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов. Оно осуществляется выстраиванием системы отношений, сдерживающих процессы возникновения межгосударственных противоречий, поддержанием баланса национальных интересов с интересами других стран, обеспечивающих стабильность и мирное сосуществование. И в этом плане размещение на территории республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии против республики Беларусь. Это наша вынужденная мера", - подчеркнул начальник белорусского Генштаба.

Гулевич сообщил, что в проекте военной доктрины сохранено положение, связанное с оценкой вероятности развязывания внешними силами внутреннего вооруженного конфликта на территории Белоруссии". При этом в документе четко обозначено, что оборону и военную безопасность страны должны обеспечивать все ее граждане. "Регламентирована [в проекте] вертикаль государственного управления в рамках обеспечения военной безопасности и обороны государства, - сообщил Гулевич. - Обозначены место и роль всех государственных органов".

"В целом, по нашему мнению, документ получился взвешенным и выверенным. Он соответствует нашей конституции и взятым Республикой Беларусь на себя международным обязательствам", - подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.