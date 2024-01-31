Никки Хейли назвала Трампа токсичным

Экс-постпред США при ООН отметила, что он сделал политику эгоцентричной, заставил людей испытывать неприязнь и осуждать друг друга

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли полагает, что бывшему президенту США Дональду Трампу не хватает моральной ясности и что он токсичен.

"Политика Трампа была хаотичной, он сделал политику эгоцентричной, он заставил людей испытывать неприязнь и осуждать друг друга. Он ушел от того, что президент должен обладать моральной ясностью и понимать разницу между добром и злом. Он просто-напросто токсичен", - сказала она в интервью интернет-радио iHeartRadio.

Хейли добавила, что "многое из того, что сломал Трамп, действительно надо было сломать", но для того, чтобы затем починить и сделать лучше. Трамп же не умеет ничего чинить, убеждена экс-постпред США. "Неправильно просто ломать, надо также ремонтировать и улучшать", - подчеркнула она.

Хейли - основной конкурент Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Бывший американский лидер также неоднократно критиковал Хейли, в том числе обвинял в стремлении разжечь войну и называл "пробайденовским кандидатом".