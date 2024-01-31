Разведчики трех стран НАТО летали рядом с Крымом перед атакой ВСУ

По данным портала Flightradar24, они курсировали рядом с полуостровом за два часа до воздушной тревоги

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Разведывательные самолеты Великобритании, Италии и США курсировали недалеко от Крыма как минимум за два часа до воздушной атаки на полуостров, следует из данных портала Flightradar24.com.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. По его данным, уничтожена как минимум одна воздушная цель, обломки которой упали на пустырь в районе Любимовки.

За два часа до сирен воздушной тревоги над Румынией вблизи черноморского побережья летали противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на E-550A (на базе Gulfstream G550) итальянских ВВС, немного ранее - американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Треки беспилотника и "Посейдона" начинались в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии. Британский самолет, согласно Flightradar, взял обратный курс на Великобританию. Итальянский разведчик предположительно вылетал к Черному морю из центральной части материковой Италии.

21 января, самолет, принадлежащий ВМС США, также курсировал примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате украинских авиаракет над Черным морем у западного побережья полуострова. Трек американского самолета тогда также начинался на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.