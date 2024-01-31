Берн присоединился к дополнительным мерам в рамках 12-го пакета санкций ЕС против РФ

В Швейцарии напомнили, что 22 декабря министерство экономики "расширило в рамках своей компетенции" санкционный режим в отношении 147 лиц и организаций

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Швейцария, поддержавшая в декабре 2023 года часть санкций из 12-го пакета Евросоюза против России, с 1 февраля присоединяется к другим санкционным мерам из этого перечня. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

Правительство напомнило, что 22 декабря министерство экономики "расширило в рамках своей компетенции санкционный режим Швейцарии в отношении 147 лиц и организаций". На заседании 31 января Федеральный совет "решил воспринять другие меры из 12-го пакета санкций ЕС", говорится в сообщении.

В Берне отметили, что отныне швейцарские санкции распространяются на 1 422 физических лица и 291 организации.

Что касается санкционных мер, одобренных Федеральным советом 31 января, то они включают, в частности, "постепенный запрет на покупку и импорт российских алмазов". Таким образом Швейцария "присоединяется к мерам, согласованным государствами G7 на саммите 6 декабря, чтобы лишить Россию этого важного источника дохода". Новые запреты на импорт из России касаются также чугуна и сжиженного газа. Кроме того, под запрет попал экспорт в РФ химикатов. литиевых аккумуляторов, некоторых типов двигателей для БПЛА, а также некоторых машин и деталей машин. В финансовой сфере гражданам России и лицам, в ней проживающим, запрещено "контролировать компании в Швейцарии, предоставляющие услуги, связанные с криптоактивами". В Берне, кроме того, "приняли новые меры, способствующие применению потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты и борьбе с обходом этого потолка". Продажа танкеров, которые могут использоваться для обхода потолка цен, теперь подлежит декларированию, и требуется получение соответствующего разрешения. Швейцария отныне запрещает поставлять российским компаниям программное обеспечение для управления бизнесом, а также для промышленного проектирования и производства. Вместе с тем предусмотрены исключения из этого запрета "в отношении оказания услуг в пользу российских дочерних компаний швейцарских фирм".

В Берне напомнили, что 12-й пакет санкций ЕС против России включает в себя режим отчетности о переводах средств, осуществляемых зарегистрированными в Евросоюзе компаниями, контролируемыми гражданами России. Федеральный совет на настоящий момент решил не воодить подобное "обязательство по декларированию в Швейцарии". Вместе с тем правительство поручило министерствам экономики и финансов изучить "целесообразность создания системы отчетности о переводах средств в третьи страны". В частности, оно считает необходимым изучить, как такой режим "может наилучшим образом послужить эффективному осуществлению санкций в Швейцарии".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Пакет санкций ЕС

Евросоюз 18 декабря 2023 года утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине, включив в черный список 61 человека и 86 компаний. В частности, вводится запрет на ввоз в Евросоюз ювелирных алмазов из РФ. Как отмечается в постановлении Совета ЕС, вводится "запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России". "Этот запрет распространяется на алмазы российского происхождения, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах", - указывается в тексте.