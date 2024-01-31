США расширили санкции за финансирование КСИР и "Хезболлах"

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, рестрикции ввели в отношении компаний, базирующихся в Турции, Ливане, и одного физического лица, проживающего в Турции

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении трех компаний и одного физического лица за финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) и шиитской организации "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, санкции введены в отношении компаний, базирующихся в Турции, Ливане, и одного физического лица, проживающего в Турции. В Госдепартаменте полагают, что подпавшие под ограничения компании и физлицо занимались финансированием КСИР и "Хезболлах" за счет "продажи иранских товаров и получения средств от сирийских властей".

Кроме того, США ввели санкции против трех суданских компаний за финансирование и оказание материальной поддержки Вооруженным силам Судана и силам быстрого реагирования (спецназ) совершавшим, по версии Вашингтона, военные преступления и этнические чистки. Ограничения также введены против четырех физических лиц и двух компаний, связанных с военными властями Мьянмы.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.