31 января, 16:19
Палестино-израильский конфликт

СМИ: жертвами израильских обстрелов в секторе Газа стали девять человек

По сведениям агентства WAFA, еще несколько десятков получили ранения

РАБАТ, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек, включая одного ребенка, погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по жилым районам в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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По его данным, военные самолеты еврейского государства обстреляли жилой район Магриби к юго-востоку от города Газа. Кроме того, воздушные удары были нанесены по городу Бейт-Ханун на севере сектора Газа и по городу Рафах на юге анклава.

По информации WAFA, израильская армия обстреляла стадион Ярмук в городе Газа. Десятки раненых в результате удара доставлены в местную больницу. 

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