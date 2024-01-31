ООН пока не получала от РФ обращений по международному расследованию крушения Ил-76

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 31 января. /ТАСС/. ООН не получала пока от России обращений по вопросу международного расследования катастрофы сбитого Ил-76 с украинскими пленными. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько известно офису генерального секретаря, мы еще не получали от Российской Федерации никакого официального обращения по этому вопросу", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы. Он подчеркнул, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot.