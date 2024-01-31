31 января, 16:21
Военная операция на Украине

ООН пока не получала от РФ обращений по международному расследованию крушения Ил-76

Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 31 января. /ТАСС/. ООН не получала пока от России обращений по вопросу международного расследования катастрофы сбитого Ил-76 с украинскими пленными. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Насколько известно офису генерального секретаря, мы еще не получали от Российской Федерации никакого официального обращения по этому вопросу", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы. Он подчеркнул, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. 

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