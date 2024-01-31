Bild: контрразведка ФРГ признала своего бывшего главу правым экстремистом

Ханс-Георг Маассен считает, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ злоупотребляет своими полномочиями для борьбы с политическими оппонентами

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) квалифицировало своего бывшего главу Ханса-Георга Маассена как правого экстремиста. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, это означает, что Маассен является объектом наблюдения контрразведки. У ведомства имеется обширная информация о его деятельности в области правого экстремизма. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ не стало комментировать эту информацию, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

В свою очередь Маассен отверг обвинения в свой адрес. "Эти обвинения лишены содержания и необоснованны", - заявил он. Маассен считает, что ведомство злоупотребляет своими полномочиями для борьбы с политическими оппонентами. "Это нападение на свободный демократический порядок со стороны федерального министра внутренних дел [Нэнси] Фезер", - утверждал он.

Все это, как пишет газета, грозит Маассену увольнением с госслужбы и потерей пенсии.

Ранее сообщалось, что Маассен возглавит новую политическую партию WerteUnion, которая может появиться в ФРГ. WerteUnion решила отделиться от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и стать независимой партией. Создание новой политической силы, как уточняет издание, запланировано на февраль. WerteUnion не исключает сотрудничества с правой партией "Альтернатива для Германии".

Когда Маассен занимал пост главы Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, он выражал жесткую позицию в отношении России. В 2015 году он напрямую обвинял Россию в организации кибератак на серверы Бундестага.