Парламент Аргентины начал рассмотрение пакета реформ Милея

Спикер Палаты депутатов Мартин Менем не исключил, что заседание может затянуться на три-пять дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины начала рассмотрение законопроекта с пакетом реформ правительства президента Хавьера Милея. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале нижней палаты парламента.

Правительству удалось добиться присутствия достаточного количества законодателей для начала рассмотрения документ. Спикер Палаты депутатов Мартин Менем не исключил, что заседание может затянуться на три-пять дней.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект с более чем 600 статьями включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что правительство уберет из направленного в парламент проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.

Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.