Судьба главкома, отвергнутые обвинения и обмены пленными. События вокруг Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сохранит свой пост, однако в Киеве твердо решили отправить его в отставку, сообщает The Washington Post.

Москва и Киев продолжают обмены пленными, несмотря на катастрофу Ил-76, причем в России вдесятеро больше украинских пленных, чем российских на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин.

Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

Российские вооруженные силы отбили 10 атак противника на пяти направлениях. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 895 человек.

В технике ВСУ потеряли 3 танка, 10 бронемашин, 29 автомобилей, 2 САУ (в том числе британская AS-90), 2 гаубицы и склад ракетно-артиллерийского вооружения. ВС РФ уничтожили также ЗРК IRIS-T, радиолокационную станцию "Пеликан", а также склад горючего.

ВКС России сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 81 украинский беспилотник.

Неясная судьба главкома

Валерий Залужный, о скором увольнении которого сообщают украинские СМИ, пока останется на своем посту, сообщает The Washington Post. Однако источники газеты уточняют, что в Киеве уже приняли решение о его отставке.

Власти Украины рассчитывают, что новый командующий "освежит" взгляд украинцев на конфликт на фоне сокращения помощи Запада и отсутствия успехов на фронте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за происходящим. "Пока много вопросов. Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно", - указал он.

Суд не поддержал иск Украины

Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России. Инстанция заявила только о двух пунктах, которые могут быть истрактованы как нарушение международных конвенций.

В решении суда отмечается, что Россия могла сделать больше для расследования в отношении тех, кто мог бы финансировать терроризм на Украине.

Также инстанция полагает, что Москва могла бы организовать в Крыму после 2014 систему образования с большим вниманием к обучению на украинском языке.

Украина настаивала, что Россия будто бы нарушила положения конвенций о финансировании терроризма и о расовой дискриминации.

Американская ракета

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого направлялись на обмен 65 украинских пленных, был сбит из Харьковской области американской системой Patriot, рассказал по итогам экспертизы президент РФ Владимир Путин.

Россия будет настаивать на международном расследовании трагедии. Путин допустил, что поражение самолета было случайным, но подчеркнул, что это в любом случае преступление. СК РФ расследует дело по статье "Терроризм".

Обмены продолжатся

Россия продолжит обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сбитый Киевом Ил-76, заверил президент РФ Владимир Путин. "Нам своих ребят надо забрать".

Соотношение пленных у Москвы и Киева составляет примерно один к десяти, уточнил Путин: "У нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может".

Россия уже продолжила обмены: за прошедшие сутки при посредничестве ОАЭ в Россию вернулись 195 военнослужащих ВС РФ, тогда как на Украину - столько же бойцов ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила признательность ОАЭ за посреднические усилия при согласовании обмена.

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