Судьба главкома, отвергнутые обвинения и обмены пленными. События вокруг Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сохранит свой пост, однако в Киеве твердо решили отправить его в отставку, сообщает The Washington Post.
Москва и Киев продолжают обмены пленными, несмотря на катастрофу Ил-76, причем в России вдесятеро больше украинских пленных, чем российских на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин.
Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России.
ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.
Ход спецоперации
- Российские вооруженные силы отбили 10 атак противника на пяти направлениях. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 895 человек.
- В технике ВСУ потеряли 3 танка, 10 бронемашин, 29 автомобилей, 2 САУ (в том числе британская AS-90), 2 гаубицы и склад ракетно-артиллерийского вооружения. ВС РФ уничтожили также ЗРК IRIS-T, радиолокационную станцию "Пеликан", а также склад горючего.
- ВКС России сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и 81 украинский беспилотник.
Неясная судьба главкома
- Валерий Залужный, о скором увольнении которого сообщают украинские СМИ, пока останется на своем посту, сообщает The Washington Post. Однако источники газеты уточняют, что в Киеве уже приняли решение о его отставке.
- Власти Украины рассчитывают, что новый командующий "освежит" взгляд украинцев на конфликт на фоне сокращения помощи Запада и отсутствия успехов на фронте.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за происходящим. "Пока много вопросов. Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно", - указал он.
Суд не поддержал иск Украины
- Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России. Инстанция заявила только о двух пунктах, которые могут быть истрактованы как нарушение международных конвенций.
- В решении суда отмечается, что Россия могла сделать больше для расследования в отношении тех, кто мог бы финансировать терроризм на Украине.
- Также инстанция полагает, что Москва могла бы организовать в Крыму после 2014 систему образования с большим вниманием к обучению на украинском языке.
- Украина настаивала, что Россия будто бы нарушила положения конвенций о финансировании терроризма и о расовой дискриминации.
Американская ракета
- Российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого направлялись на обмен 65 украинских пленных, был сбит из Харьковской области американской системой Patriot, рассказал по итогам экспертизы президент РФ Владимир Путин.
- Россия будет настаивать на международном расследовании трагедии. Путин допустил, что поражение самолета было случайным, но подчеркнул, что это в любом случае преступление. СК РФ расследует дело по статье "Терроризм".
Обмены продолжатся
- Россия продолжит обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сбитый Киевом Ил-76, заверил президент РФ Владимир Путин. "Нам своих ребят надо забрать".
- Соотношение пленных у Москвы и Киева составляет примерно один к десяти, уточнил Путин: "У нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может".
- Россия уже продолжила обмены: за прошедшие сутки при посредничестве ОАЭ в Россию вернулись 195 военнослужащих ВС РФ, тогда как на Украину - столько же бойцов ВСУ.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила признательность ОАЭ за посреднические усилия при согласовании обмена.
Недополученная помощь
- ЕС не смог поставить Украине обещанный 1 млн снарядов за прошлый год - на деле объем поставок едва ли превышает 500 млн штук, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- Тем не менее на 2024 год будет выделен как минимум €21 млрд помощи. С февраля 2022 года Киев получил от Европы €28 млрд.
- В Европе намерены продолжить подготовку украинских военных: к концу лета 2024 года Брюссель рассчитывает обучить 20 тыс. человек к уже подготовленным 40 тыс.