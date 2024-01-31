ООН заявила, что в Газе ВВП в 2023 году сократился на 24% из-за военной операции

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Экономика сектора Газа испытала спад ВВП в 24% вследствие военной операции. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Используя инновационные спутниковые снимки и официальные данные, ЮНКТАД в настоящее время оценивает, что экономика Газы уже сократилась на 4,5% за первые три квартала 2023 года", - отмечается в докладе. "Однако военная операция значительно ускорила спад и привела к сокращению ВВП на 24% и падению на 26,1% ВВП на душу населения за весь год", - констатировали эксперты.