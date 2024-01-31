Сенатор Грэм заявил, что у Цукерберга "руки в крови" из-за вреда соцсетей для детей

В свою очередь руководитель Meta отметил, что корпорация приняла меры, чтобы оградить несовершеннолетних пользователей от возможного вреда

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что у руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга "руки в крови" из-за потенциального вреда, который принадлежащие ему соцсети наносят несовершеннолетним пользователям.

"Господин Цукерберг, вы и все присутствующие здесь компании, я знаю, что вы этого не хотите, но на ваших руках кровь. Ваш продукт убивает людей", - сказал сенатор во время вступительного слова на слушаниях в юридическом комитете верхней палаты Конгресса США, посвященных проблеме сексуальной эксплуатации детей в интернете. На слушаниях, помимо Цукерберга, присутствуют руководители компаний X (ранее Twitter), TikTok, Discord и Snap.

Руководитель Meta в свою очередь заявил, что корпорация приняла меры, чтобы оградить несовершеннолетних пользователей принадлежащих ей социальных сетей от возможного вреда. "За последние восемь лет мы внедрили более 30 различных инструментов, ресурсов и функций, с помощью которых родители могут устанавливать временные ограничения на использование подростками наших приложений, видеть, на кого они подписаны, а также сообщать, если кто-то из них подвергается травле", - сказал Цукерберг, подчеркнув, что в 2023 году компания инвестировала в безопасность детей на своих платформах более $5 млрд.

Цукерберг также заявил, что "существующие научные работы не демонстрируют причинно-следственную связь между использованием социальных сетей и ухудшением психологического здоровья молодых людей", чем вызвал неоднозначную реакцию аудитории. Некоторые из присутствующих на слушаниях начали кричать и выражать недовольство словами предпринимателя.