31 января, 17:20
Палестино-израильский конфликт

ООН заявила, что всем перемещенным из Газы должно быть гарантировано право на возвращение

Как отметил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, дальнейшее "распространение боевых действий на юг" сопровождается "увеличением лишений и отчаяния"

ООН, 31 января. /ТАСС/. Каждому жителю сектора Газа, покинувшему его в связи с боевыми действиями, должно быть обеспечено право на добровольное возвращение. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что, в соответствии с международным правом, всем перемещенным из Газы лицам должно быть гарантировано право на добровольное возвращение", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Гриффитс добавил, что дальнейшее "распространение боевых действий на юг" сопровождается "увеличением лишений и отчаяния" и приведет лишь к массовому перемещению населения из палестинского анклава в соседние страны.

Как отметил замгенсека, в Газе разрушены или повреждены более 60% жилых зданий, а обильные дожди затапливают временные палаточные лагеря. "Дети, их родители, пожилые люди вынуждены спать в грязи. Продолжает расти продовольственная нестабильность. Население практически полностью лишено доступа к чистой воде", - сказал он.

В заключение Гриффитс призвал к гуманитарному прекращению огня, подчеркнув, что оно необходимо, чтобы "начать восстанавливать Газу" и дать ее населению надежду на будущее. 

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