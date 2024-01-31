ФРГ заявила, что в 2024 году впервые достигнет показателя НАТО по расходам на оборону

Как сообщили в Минобороны Германии, оборонный бюджет на 2024 год составит примерно €52 млрд

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Германия в 2024 году впервые достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП.

"В проекте бюджета на 2024 год подчеркивается важность безопасности и обороны. Германия впервые достигнет целевого показателя НАТО в 2% - важной вехи "переходного момента", - говорится в сообщении Министерства обороны ФРГ в Х (ранее Twitter).

Оборонный бюджет на 2024 год составит примерно €52 млрд. При этом €19,8 млрд в 2024 году будет выделено на нужды ВС из специального фонда для развития Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), €520 млн из них пойдут на замену военной техники, переданной Украине. "Цель НАТО 2% будет достигнута впервые с начала 1990-х годов", - констатировали в Минобороны Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% ВВП на оборону и что страна нуждается в таком финансировании на долгосрочную перспективу. Канцлер напомнил, что для этого в 2022 году был сформировал фонд поддержки ВС объемом в €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.

Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.