Глава ФБР заявил, что хакеры из КНР готовят возможное отключение инфраструктуры в США

В том числе речь идет о водоочистных сооружениях, электрических сетях, нефте- и газопроводах, а также транспортных системах, указал Кристофер Рей

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Власти США раскрыли операцию, в рамках которой китайские хакеры якобы пытались внедриться в американские компьютерные системы для подготовки возможного вывода из строя важнейшей инфраструктуры в стране в случае конфликта. Такую версию изложил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

"Как раз сегодня утром мы объявили об операции, в рамках которой мы и наши партнеры идентифицировали сотни роутеров, взятых под контроль хакерской группировкой под названием Volt Typhoon, финансируемой властями КНР", - утверждал он на слушаниях в специальном комитете по Китаю Палаты представителей Конгресса США. Они посвящены противодействию властей США хакерам из КНР.

"Вредоносное программное обеспечение Volt Typhoon позволяло Китаю среди прочего скрывать предоперационную разведку и использование сетей для действий против жизненно важной инфраструктуры, такой как наша связь, энергетика, транспорт, водоснабжение. Другими словами, это шаги, которые Китай делал для выявления и подготовки к уничтожению и повреждению гражданской инфраструктуры", - добавил Рей.

По версии директора ФБР, китайские хакеры "нацеливаются на жизненно важную инфраструктуру" в США, включая "водоочистные сооружения, электрические сети, нефте- и газопроводы, транспортные системы". "Китайские хакеры нацеливаются на американскую инфраструктуру, готовясь к тому, чтобы сеять хаос и наносить реальный ущерб американцам <...>, если когда-либо Китай решит, что пришло время для атаки", - полагает Рей. "Они сосредоточены не только на политических и военных целях. На основе того, какую подготовку они проводят в отношении гражданской инфраструктуры, мы видим, что нечестные удары по гражданским лицам не просто возможны в случае конфликта, а являются частью китайского плана", - сказал он.

Руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли на этих же слушаниях утверждала: "Используя информацию, полученную от наших партнеров в правительстве и в отрасли, специалисты агентства выявили и ликвидировали многочисленные несанкционированные проникновения Китая в сферу инфраструктуры, включая авиацию, водоснабжение, энергетику, транспорт". "Согласно имеющимся данным, это только верхушка айсберга", - добавила она.