ОАЭ выразили признательность РФ и Украине за поддержку посредничества в обмене пленными

Внешнеполитическое ведомство ОАЭ подчеркнуло, что Абу-Даби продолжит прилагать усилия, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на Украине

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили признательность России и Украине за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ, опубликованном на его сайте.

"Министерство иностранных дел выразило признательность правительствам Российской Федерации и Украины за сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ, направленные на достижение успеха в процессе обмена пленными", - указано в документе.

Ведомство также подчеркнуло, что ОАЭ продолжат прилагать усилия, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на Украине, а также призвало к снижению напряженности и поддержке "всех инициатив, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса".

В среду Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "195 на 195". Как сообщило Минобороны России, процедура обмена состоялась при эмиратском посредничестве.