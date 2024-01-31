Брат Байдена 21 февраля даст показания в Конгрессе США по делу об импичменте

Показания в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей 28 февраля также даст сын Байдена Хантер

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Брат президента США Джеймс Байден 21 февраля даст показания в Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте главы государства. Об этом говорится в заявлении комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, опубликованном в X.

"Джеймс Байден предстанет 21 февраля 2024 года [перед комитетом] для стенографируемого интервью. Мы ждем его показаний", - отмечается в публикации.

Ранее законодатели заявили, что 28 февраля показания в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей даст сын американского лидера Хантер Байден. Председатели упомянутых комитетов Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) отмечали, что перед этим показания дадут также члены семьи Байденов и их помощники.

Газета The Washington Post писала, что ФБР США зафиксировало связь брата президента США Джеймса Байдена с фигурантом расследуемого в 2008 году дела о подкупе судьи. Контролирующие в настоящее время Палату представителей Конгресса США республиканцы проводят в отношении демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента Джеймса и Хантера Байденов. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности, разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом в свою очередь критикует республиканцев и их расследование.