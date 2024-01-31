ЕС решил разместить в греческой Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам главы Министерства национальной обороны Греции Никоса Дендиаса, его страна готова принять на себя управление операцией

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. ЕС согласился на размещение в городе Лариса штаб-квартиры военно-морской миссии ЕС в Красном море. Об этом сообщил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас в X (ранее Twitter).

"На неформальном совете министров обороны ЕС сегодня в Брюсселе во время обсуждения европейской операции "Аспидес" в Красном море я проинформировал своих коллег, что Греция предлагает штаб в Ларисе в качестве штаб-квартиры операции, а также что она готова принять на себя управление операцией. Наше предложение было встречено положительно", - написал Дендиас.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что страны - члены Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием "Аспидес".

По словам Борреля, ЕС будет координировать работу миссии с партнерами. "Эта миссия только для защиты, мы не собираемся вовлекаться ни в какие бои с Йеменом", - добавил он.